Zezé & Luciano comemoram 30 anos de sucesso em navio. Veja fotos!

“Cada verso de É o Amor, que compus em 90 e gravei e lancei com o meu irmão em 91, mudando a nossa vida e toda nossa família, me faz crer que Deus escreveu o nosso destino para ganhar esses fãs maravilhosos e contar uma história que começou com o sonho do meu pai”, disse Zezé, em depoimento à coluna LeoDias.

Luciano também estava emocionado com a celebração. “Que frio na barriga, que emoção, que momento inesquecível. Eu ali com o meu irmão vendo rostinhos conhecidos de fãs que nos acompanham há 30 anos. E o que dizer da sensação de ver ídolos como César Menotti & Fabiano e Pablo, acompanhados de suas mulheres e cantando nossas músicas? Momentos que levaremos para a eternidade”, afirmou o cantor.Além de César Menotti & Fabiano e Pablo, Edson & Hudson, Dony De Nuccio e Bruno & Marrone também acompanharam a celebração pelos trinta anos de carreira da dupla.