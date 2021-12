2022 terá pelo menos 20 dias de feriados estaduais, nacionais e pontos facultativos ao longo do ano

Para quem gosta de longos feriados, o ano de 2022 não será um dos melhores. O ano terá apenas um feriado nacional prolongado, o da Paixão de Cristo, dia 15 de abril, que tradicionalmente cai em uma sexta-feira, podendo ser emendado com o fim de semana.

Em 2022, três feriados nacionais serão celebrados nos fins de semana, começando com 1º de janeiro, dia da Confraternização Universal e celebração do Ano-Novo, que será sábado. Dias 1º de maio (Dia Mundial do Trabalho) e 25 de dezembro (Natal) serão no domingo.

Mas, para quem mora no Acre, a falta de feriados nacionais é compensada por feriados e pontos facultativos estaduais, Entre feriados estaduais, haverá pelo menos sete dias de folgas, a começar, ainda em janeiro de 2022, com dois dias: 20 de janeiro, uma segunda-feira, quando se comemora o Dia do Católico, e dia 23, o Dia do Evangélico. O problema é que o Dia do Evangélico, em 2022, cairá num domingo.

Em seguida, ainda que a pandemia não permita os festejos do Carnaval, haverá pontos facultativos estaduais entre os dias 28 de fevereiro até o dia 2 de março. Ainda em março, dia oito, haverá feriado em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Em, abril, vem a quinta e a sexta feira santa, em memória à Crucificação de Jesus Cristo.

Mas, ainda em nível estadual, haverá mais quatro dias de folgas, dia seis de Agosto, em celebração do Dia da Revolução Acreana, cinco de setembro, Dia da Amazônia, e 28 de outubro, dia do servidor público, que é ponto facultativo.

Somados a isso e aos feriados de nacionais de 21 de abril (Tiradentes), 7 de setembro (Independência do Brasil), 12 de outubro (Nossa Senhora Aparecida), 2 de novembro (Finados) e 15 de novembro (Proclamação da República), o Acreano desfrutará de pelo menos 20 dias de folga.