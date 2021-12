5 Modelos de roteadores domésticos rápidos e seguros

Hoje iremos mostrar para você alguns dos roteadores domésticos mais rápidos e seguros, afinal, o que adianta ter uma excelente rede de internet e não possuir um bom aparelho para rotear esse sinal em sua residência, pois para aproveitar ao máximo sua internet é necessário um aparelho que atenda às necessidades da rede.

Atualmente usuários procuram por um bom aparelho que ofereça o suporte necessário para longos alcances e mesmos com diversos obstáculos em sua residência como paredes, portas etc, ainda sim ofereça um excelente desempenho entregando uma potência de sinal de qualidade para quem o utiliza.

O acesso a internet hoje em dia está ao alcance de todos, a era digital chegou mais rápido que esperávamos, é imprescindível que a população tenha acesso a uma rede de internet rápida para melhor qualidade de vida, pois através dela obtemos informações em tempo real.

A internet é a maneira mais rápida de nos comunicarmos a longa distância e além de ser uma fonte de ensino para todos.

Então para aproveitarmos o melhor sinal de uma rede, precisamos nada mais que um bom aparelho, logo a seguir iremos listar alguns aparelhos roteadores domésticos mais rápidos e seguros do mercado, desta forma você poderá tirar suas principais dúvidas sobre o assunto e conhecer alguns bons modelos.

O que devo avaliar em um aparelho roteador antes de adquiri-lo?

Antes de adquirir um aparelho roteador você deve considerar alguns fatores como o desempenho, as frequências de banda do aparelho, quais ele suporta, deverá também avaliar o tamanho de sua residência e alcance do sinal.

Se sua casa possui muitos obstáculos ou é muito grande, precisará de um roteador que entregue um bom sinal e que tenha longo alcance.

No mercado temos diferentes tipos e modelos de aparelhos roteadores, você fazendo uma pequena análise poderá descobrir qual realmente suprirá suas necessidades, confira a seguir alguns que selecionamos.

Roteadores domésticos rápidos e seguros para comprar

Separamos alguns dos principais aparelhos roteadores bastante rápidos e seguros para você utilizar em sua residência.

Observe as qualidades de cada um deles juntamente com suas especificações.

1- Roteador ASUS RT-AC86U AC 2900 Airmesh

Um aparelho que possui as melhores configurações do mercado e é bastante indicado para quem deseja uma excelente conexão com games e plataforma de streaming, pois possui uma ótima estabilidade, além de uma enorme velocidade.

Seu modelo é dual-band e sua velocidade pode atingir até 600 Mbps ou 700 no modo turbo em rede 2,4 GHz, com a 5 GHz pode chegar até 1734 Mbps ou 2160 Mbps modo turbo.

Especificações:

Sua versão é dual-band;

Ótimo para streaming e games;

Oferece excelentes velocidades de 600 Mbps em modo 2,4 GHz e 1734 Mbps em modo 5 GHz;

Oferece um modo turbo para aumento de velocidade;

Conta com a opção de game boost;

Função QoS;

Conta com 3 antenas de alto desempenho;

2- Roteador TP-Link Archer AX10

O TP-Link Archer AX10 trás configurações bem interessantes e que podem satisfazer qualquer pessoa possibilitando um sinal de internet rápido e otimizado para sua residência mesmo para ambientes com bastante obstáculos.

Roteadores assim estão virando tendência entre as pessoas, justamente por terem longo alcance e não serem necessários repetidores wi-fi.

Um modelo dual-band e em sua rede 5 GHz pode atingir até 1200 Mbps de velocidade de Wi-Fi.

Especificações:

Roteador de 4 antenas;

O aparelho conta com portas Gigabit Ethernet;

Possui controle parental e conexão VPN;

2,4 GHz e 5 GHz;

Função repetidor;

Conta com a tecnologia Beamforming;

Totalmente configurável por aplicativo.

3- Roteador FRITZ!Box 7590

O Fritz Box 7590 é um aparelho de fabricação alemã, a marca Fritzbox é uma empresa que tem seu nome gravado no mercado por causa da qualidade de seus aparelhos.

Desde que entrou no ramo de dispositivos de comunicação e wi-fi, a organização implementou incríveis recursos de rede que são de excelente uso em locais domésticos.

Especificações:

Suporte a Wi-Fi Mesh;

Mais segurança em sua rede doméstica;

Compatível com praticamente todos os modens;

Portas Gigabit Ethernet;

Duas portas USB, uma 2.0 e outra 3.0;

Tem suporte para IPv6;

É compatível com Wireless 802.11 g, e a.

4- Roteador Intelbras Action RF 1200

O aparelho Intelbras Action RF 1200 é um dos melhores custo benefício para ser utilizado em redes domésticas, sem deixar de oferecer excelentes configurações e um ótimo desempenho para rotear sua rede de internet.

Este modelo conta com a tecnologia AC, além de trazer muito mais estabilidade e bastante velocidade em suas conexões utilizando as frequências 2,4 GHz e 5 GHz, variando de 300 Mbps e 867 Mbps entre as duas frequências.

Especificações:

Frequências 2,4 e 5 Ghz;

Alto desempenho, estabilidade, segurança e velocidade;

Configurado através de aplicativo de forma simples;

Dispositivo de 4 antenas;

Função de roteador e repetidor;

Ideal para redes domésticas.

5- Roteador D-Link DIR-842 AC 1200

Um dispositivo que promete melhor qualidade de alcance no sinal de rede, o modelo da D-Link conta com estas 4 antenas que ajudam no desempenho, estabilidade e entrega de um excelente sinal de internet.

Realmente este dispositivo é bastante completo para quem procura por um bom roteador com preço acessível para usar em sua residência, além de possuir uma configuração simples, também pode ser utilizado como um repetidor.

Especificações:

O dispositivo conta com 4 antenas de cinco dBi;

Frequências 2,4 GHz e 5 Ghz;

Varia entre as velocidade de 300 Mbps e 867 Mbps;

Função repetidor;

Contém 4 portas LAN;

Configuração simples.

Estes foram alguns dos principais aparelhos roteadores domésticos mais rápidos e seguros e com configurações simples, mas que oferecem alto desempenho, uma ótima opção para a família aproveitar o wi-fi em casa.

O artigo de hoje foi feito com base em dicas do site especializado Clube do Wi-Fi.