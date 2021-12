5 Vantagens de escolher as apostas ao vivo

O mundo das apostas esportivas expandiu-se nas últimas décadas, os jogadores podem fazer previsões em diferentes modalidades de apostas, e múltiplos mercados com quotas variáveis em uma grande variedade de esportes.

Atualmente, os sites de aposta de futebol e outras modalidades oferecem uma oferta completa que integra bônus e promoções especiais, opções que no passado não existiam. Uma das modalidades mais populares de todo esta torrente de opções é a aposta ao vivo.

As apostas ao vivo ocorrem em tempo real, ou seja, durante o desenrolar de um jogo, corrida, combate ou qualquer competição em que deseje concretizar uma previsão esportiva. Esta modalidade de apostas tem 5 vantagens que a seguir te detalhamos.

1. Analisa a situação do jogo em tempo real

Nas apostas pré-jogo geralmente os jogadores se inclinam pelos favoritos ou equipes fortes. Mas nem sempre as equipas que estão no topo da tabela ganham o jogo, no esporte múltiplos fatores podem dar uma volta drástica aos resultados.

Ao analisar a situação do jogo ao vivo é possível perceber alguns fatores que podem influenciar na partida, por exemplo: a equipe forte não jogará com seu jogador principal, expulsão de um jogador decisivo, vários jogadores estão machucados, a equipe se visualiza desmotivada, etc… Pode acontecer que a equipa mais fraca tenha todas as suas peças-chave e consiga marcar gols no jogo.

Com as apostas ao vivo você terá a possibilidade de se dar conta de muitos aspectos depois do início da partida e escolher com mais certeza a equipe vencedora.

2. Quotas variáveis

À medida que o jogo avança as odds podem variar de acordo com as ações no campo. As mudanças de cota podem ser aproveitadas pelos jogadores para obter melhores ganhos. Em certas circunstâncias basta observar os primeiros 15 minutos do jogo para fazer prognósticos e acertar o resultado.

De fato, as apostas ao vivo podem ser úteis para minimizar as perdas e aumentar os ganhos aproveitando que as odds variam, e também é possível avaliar em tempo real a atuação das equipes.

Preste atenção às odds, porque em qualquer momento do jogo pode aparecer uma cota bastante atraente. Quando isso acontece, você pode aproveitar a oportunidade para aumentar os lucros ao consolidar a aposta.

3. Adrenalina ao máximo

Cada evento esportivo em que você aposta combina emoção e diversão, este divertido coquetel fará com que libere adrenalina ao máximo. Esperar saber se acertou enquanto vê o desenvolvimento da partida constitui uma experiência única e divertida.

Para viver e desfrutar das previsões ao vivo você só precisa entrar em uma plataforma de apostas otimizada através de um computador ou smartphone com internet.

4. Aposta desde qualquer lugar

Se você viajar muito pode seguir ao vivo a competição e apostar de acordo com os eventos na pista de corrida, o campo de jogo, a quadra de vôlei, o ringue ou outros espaços onde a ação é realizada.

As apostas esportivas fazem parte da oferta da maioria das operadoras de apostas, o que facilita apostar em qualquer lugar seja na sala, no quarto, no escritório ou em até mesmo ao viajar de trem.

5. Oferta esportiva relevante

Gradualmente, as casas de apostas esportivas incluíram uma série de esportes e competições para apostas ao vivo, os esportes mais praticados no Brasil, o que amplia as possibilidades de entretenimento.

Se o seu esporte favorito é o futebol, você pode fazer previsões em torneios relevantes como: Premier League, La Liga, a Champions League, a Eurocopa, a Copa do Mundo, e muitos outros campeonatos domésticos e internacionais de transcendência mundial.

O futebol não é o único esporte, também é possíovel fazer apostas ao vivo em outras disciplinas esportivas como: basquete, tênis, rúgbi, hóquei no gelo, fórmula 1, futebol americano, etc. Os resultados rápidos estão garantidos, e você pode segui-los a partir do seu celular ou computador.

Com relação ao mercado de apostas ao vivo, em um jogo de futebol você pode apostar ao vencedor do jogo, próximo goleador, equipe que marcará o próximo gol, número de gols marcados, e muitos mais.

No tênis também encontramos mercados interessantes como: próximo ponto marcado, vencedor do jogo, número de jogos, vencedor do set, sucesso no serviço, se houver dupla falta.

No basquetebol pode-se apostar na equipa vencedora do quarto tempo, melhor pontuador do jogo, faltas de um jogador, etc… As apostas ao vivo são uma excelente alternativa para se divertir a fazer previsões desportivas de qualquer parte do mundo, mas não se deve deixar levar pelas emoções.

No entanto, recomenda-se apostar no esporte que você mais domina, rever as estatísticas para definir a estratégia de aposta, ver o jogo ao vivo, administrar o bankroll, permanecer calmo e manter a concentração para tomar a melhor decisão. Siga seus instintos e comece a tentar a sorte em seus esportes favoritos!