Um acidente entre duas motos aquáticas foi registrado por populares na tarde do último sábado (25) no Rio Acre, na região central de Rio Branco. O vídeo com o registro foi parar nas redes sociais, assista:

Nas imagens é possível ver quando as motos aquáticas colidem e as pessoas ficam assustadas com o barulho do impacto. De acordo com informações de testemunhas, os pilotos não se feriram.