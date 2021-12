Acre está há 48 horas sem atualizar dados de vacinas por causa de ataques hackers

O Portal de Transparência do Governo do Acre não atualiza o Monitoramento de Doses Aplicadas desde quinta-feira, 9, após ataque hacker na madrugada desta sexta-feira, 10, nas plataformas do aplicativo ConecteSUS Cidadão e a página do Ministério da Saúde.

Anterior ao ataque hacker, a plataforma costumava ser atualizada diariamente com a quantidade de doses aplicadas no Estado do Acre pelo Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI) do Ministério da Saúde.

Os dados de vacinação no ConecteSUS continuam inacessíveis, impossibilitando de emitir o Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 para usar na entrada de diversos estabelecimentos que passaram a adotar a obrigatoriedade da apresentação da carteira de vacinação física ou virtual.