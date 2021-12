Acre ocupa 1º e 2° lugar no ranking dos deputados federais que mais gastaram cota parlamentar em 2021

De acordo com um levantamento feito pelo site Metrópoles, é do Acre os dois parlamentares da Câmara Federal que mais gastaram em 2021: Jéssica Sales (MDB) e Mara Rocha (PSDB). Só neste ano, os 513 deputados federais gastaram mais R$ 140 milhões em cota parlamentar.

Mas esse número ainda pode crescer, já que os parlamentares têm até 90 dias para apresentar algum documento comprovando despesas, ou seja, alguns gastos desta reta final do ano podem ainda não terem sido computados.

Até o momento, a campeã de uso da cota é a deputada acreana Jessica Sales, com R$ 530,7 mil. Desse total, 79,4%, ou R$ 421,4 mil, foram reservados para a divulgação da atividade parlamentar. Outros R$ 78,5 mil (14,7%) foram gastos com consultorias ou pesquisas.

O segundo lugar é ocupado pela também deputada pelo Acre, Mara Rocha, com R$ 524,9 mil. Ela também reservou grande parte da cota para a divulgação do seu trabalho, foram R$ 423,4 mil, ou 80,7% do total.

Completando o pódio, vem o deputado Wilson Santiago, do PTB da Paraíba, com R$ 503 mil. No caso dele, não há um componente que agregue a maioria dos gastos.

*Com informações do Metrópoles