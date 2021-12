Acre passa a ser parte do acervo historiográfico do Museu da Justiça do STF

Comenda

A procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, recebeu na manhã da última sexta-feira (17), a maior honraria da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, a Comenda da Ordem do Mérito do Poder Legislativo.

***A Comenda da Ordem do Mérito do Poder Legislativo foi concedida somente à chefe do MPAC e foi um reconhecimento por sua atuação e condução em defesa da vida durante os momentos mais críticos da pandemia da Covid-19. Aplausos, ela merece!

The Voice Brasil

O acreano Gustavo Matias, natural de Cruzeiro do Sul/AC, conquistou uma das cinco vagas entre os finalistas da 10ª temporada do The Voice Brasil, reality musical da TV Globo. A decisão foi exibida ao vivo nesta segunda-feira, 20, em que os semifinalistas dos times de Carlinhos Brown, Claudia Leitte, IZA, Lulu Santos e Michel Teló subiram ao palco para lindas apresentações.

A noite da última segunda-feira (20) foi decisiva para os participantes do “The Voice Brasil”. Em uma semifinal emocionante, cinco finalistas foram decididos pelo voto do público e ajuda dos técnicos.

*** O acreano Gustavo Matias, foi o escolhido para representar o time Brown. Ele cantou e encantou ao interpretar o clássico “My Heart Will Go On”, canção tema do filme “Titanic” eternizada na voz de Celine Dion.

Gustavo Matias mais uma vez emocionou o público, agora cantando uma linda versão de um dos maiores sucessos do cinema, “My Heart Will Go On”, A final da 10ª temporada do The Voice Brasil será ao vivo nesta quinta-feira, 23 de dezembro. Estamos na torcida!!!

Sucesso no Prêmio Glow 2021

Digital influencer Albuquerque (@albuquer7), que veio de Cruzeiro do Sul exclusivamente para participar do Prêmio Glow 2021, o Oscar da Influência digital no Acre, foi uma das presenças Vips mais festejadas da noitada.

***E não poderia ser diferente, ele é um dos destaques da nova geração dos influenciadores digitais da terrinha. O Prêmio Glow é realizado pelas criadoras de conteúdo digital Mariana Tavares e Edmirka Herculano.

Vozes da Floresta

Lucélia Santos, atriz e ativista ambiental, estreou seu espetáculo teatral Vozes da Floresta, Sábado (18), em Xapuri. Lucélia conta pelo olhar de três mulheres fortes e apaixonantes: Valdiza Alencar, Cecilia Mendes e ela mesma, Lucélia Santos, a história de Chico Mendes.

*** Vozes da Floresta organiza fatos relevantes da biografia de Chico Mendes, das conquistas do movimento dos seringueiros, como as Reservas Extrativistas, aos momentos trágicos do último ano da vida de Chico Mendes. (Fonte/Comitê Chico Mendes). Na foto de @oxaviierr, Lucélia com o ator acreano Anderson Assef.

Acre faz parte do acervo do Museu da Justiça do STF

O Acre passa a ser parte do acervo historiográfico do Museu da Justiça do Supremo Tribunal Federal (STF) ao exibir itens como um quadro artístico com a sentença condenatória dos assassinos de Chico Mendes e uma pelas de borracha, usada por seringueiro como papel, ao escrever uma carta pedindo aposentadoria como soldado da borracha.

***O museu, que fica no subsolo do STF, foi inaugurado no dia 2 contando com o apoio da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), Associação dos Magistrados do Acre (Asmac) e Centro Cultural do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), além da contribuição de outras associações coirmãs e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

***A sentença condenatória dos assassinos de Chico Mendes já fazia parte do acervo do Palácio da Justiça como forma de contar a história do Poder Judiciário Acreano. Ao ter sua réplica enviada para o Museu do STF, o Brasil passa a conhecer com um pouco mais de detalhes do momento vivido que fez o mundo repensar a importância da preservação da floresta (Fonte/TJAC).

Via Verde shopping ficou na 3ª posição do prêmio Great Place To Work

Em 2021, o Via Verde Shopping alcançou a terceira colocação do prêmio Great Place To Work. Em sua 6ª edição, o prêmio contou com 54 empresas da regional norte inscritas, representando mais de 15 mil colaboradores que responderam à pesquisa este ano.

***Das 54 empresas, 15 foram selecionadas para a premiação, e a novidade da edição foi a classificação das empresas em três categorias: pequenas, médias e grandes. Cinco empresas de cada categoria foram premiadas. O Via Verde Shopping ficou com o terceiro lugar na categoria pequena empresa.

***Além da premiação regional, o GPTW divulga também ranqueamentos nacionais, setoriais e temáticos, bem como o ranking das Melhores Empresas da América Latina, a lista anual World Best Workplaces e listas que avaliam as empresas que fazem a diversidade uma parte importante de sua cultura organizacional.

Por falar em Via Verde Shopping…

Em comemoração aos 10 anos do Via Verde Shopping, está acontecendo uma campanha: a cada R$ 200 em compras, o cliente troca as notas fiscais por cupons e tem a chance de ganhar R$ 30 mil para comprar no shopping novamente. São 30 cartões com R$ 1 mil e 30 chances de ganhar. O último sorteio acontece no dia 24 de dezembro.

Confraternização do ContilNet

A noite de sábado (11) foi de pura animação na confraternização ContilNet e Top Mídia para seus colaboradores e parceiros. A festança rolou até o sol raiar, teve como tema “Noite Tropical”, com direto a música ao vivo e DJ, além de festejar o resultado positivo de todo o ano, o encontro também serviu para a socialização do espírito de Natal.

Confraternização da ACOS

O fim de ano está chegando e junto com eles as divertidas confraternizações. Foi nesse clima que Associação dos Colunistas Sociais do Acre (ACOS) reuniu seus membros na segunda-feira (13) no Point do Pato, para o seu tradicional encontro de final de ano.

***O espaço estava um belezura, decoração com flores e folhagens naturais feitas com todo capricho e carinho por Luiz Theodoro, som ao vivo, muitos brindes e a degustação de novo prato criado pela empresária Socorro Moreira Jorge batizado de “Peixinho do Crica”, que leva filé de filhote, camarão, mostarda, mel, vinho branco e creme de leite. Simplesmente uma delicia.

***Os prêmios e a festa foram patrocinados pelas empresas Festah Decoração, Eventos e Gastronomia; 268 Him e Her; Detalhes Presentes; Estetic Face; Ótica Diniz; Supermercado Pague Pouco; Cacau Show; Espaço Sun; Iris Tavares; Ótica Ipanema; Miragina; Labnorte; Mil Presentes; Mercedes Barbosa; Rosasfarma; e Arte Preciosa. Grato!

Confraternização da AMPAC

Foi pra lá de animada a festa de confraternização promovida pela Associação do Ministério Público do Estado do Acre (AMPAC), que aconteceu no sábado (11), no AFA Jardim. A festança rolou até altas horas sob a batuta do sambista Brunno Damasceno.

Autista

A deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB-AC) usou a tribuna do Congresso Nacional nesta sexta-feira, 17, para repudiar a recomendação do Ministério da Saúde de tratar pessoas autistas com eletroconvulsoterapia, mais conhecido como choque elétrico. Vale destacar que esse procedimento gera estimulação cerebral por corrente elétrica e provoca convulsões para controlar a pessoa.

*** Perpétua repudiou veementemente o protocolo sugerido pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec).

*** Uma carta assinada por mais de 460 instituições exige o cancelamento da consulta pública aberta esse mês, pela Conitec. A petição é uma iniciativa da Associação Brasileira para Ação por Direitos das Pessoas Autistas com o Fórum de Saúde Mental e já tem mais de 10 mil assinaturas.