Acre recebe nesta terça mais de 15 mil doses da Janssen para reforço de quem tomou dose única

O Acre vai receber na noite desta terça-feira (7) 15.450 doses da vacina contra a Covid-19 da Jansen. A informação foi repassada ao ContilNet pela secretária de Saúde, Paula Mariano.

A secretária afirmou que com a quantidade recebida do imunizante, será possível aplicar a segunda dose, como reforço, em todo o publico que foi imunizado com a Jansem no estado -pouco mais de 12.500 pessoas.

Até semana passada, pessoas que tomaram a vacina da Johnson & Johnson deveriam permanecer com apenas uma dose, só que o avanço da pandemia e a ameaça de uma nova variante fizeram com que a fabricante autorizasse a aplicação da segunda dose (no intervalo de dois a seis meses) e uma terceira após 5 meses – baseando-se em estudos científicos que mostram aumento significativo na imunidade após a aplicação de mais uma dose da mesma vacina, principalmente com intervalo mais longo, de seis meses. O MS seguiu a orientação e lançou uma nota técnica no último dia 25 de novembro determinando que os Estados e municípios fizessem o desdobramento do processo.

Nesta quarta-feira (8) o órgão deve informar o coronograma de vacinação com o imunizante.