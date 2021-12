Acreano Gustavo Matias está na final do The Voice Brasil: “Opera é para todo mundo”

O acreano Gustavo Matias, de 22 anos, está na final do The Voice Brasil. O cruzeirense levou o voto do público como favorito do Time Brown. Com 83% dos votos ele é um dos finalistas.

Na apresentação desta segunda-feira (20), Gustavo escolheu um sucesso do cinema e apresentou uma linda versão de “My Heart Will Go On”, canção tema do filme “Titanic” eternizada na voz de Celine Dion.

“Agradeço a Deus pela oportunidade e todo o público. Eu ouvi semana passada que opera não é para o Brasil. Opera é para todo mundo, para as massas, para o interior. Eu vim para mostrar que não sei cantar apenas opera”, disse Gustavo.

Assista a apresentação do acreano: