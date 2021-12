Acusado de renegar filho, Lucas Penteado apresenta DNA; veja resultado

Após ter sido intimado, pela segunda vez, a fazer um exame de DNA para que reconhecesse um suposto filho e pagasse uma pensão à ex-namorada Ana Karoline Acre Ferreira de Sousa do Nascimento, o ex-BBB Lucas Penteado apresentou um laudo médico realizado no ano de 2016, no qual prova que não é o pai da criança.

A ex-namorada de Lucas pediu o reconhecimento do ator como pai do menino há 5 anos. Desde então, já sabia que o resultado dos exames não haviam comprovado a paternidade. Não satisfeita, após a passagem do ator pelo Big Brother Brasil, na Globo, Ana entrou com um novo processo neste ano e passou a exigir uma pensão alimentícia de 30% sobre os ganhos do artista e mais uma indenização de R$ 6,6 mil. A defesa do ex-BBB apresentou, novamente, o mesmo DNA do ano de 2016 e a Justiça de São Paulo deverá encerrar o processo, de uma vez por todas, nos próximos dias.