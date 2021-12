Adufac elege nova diretoria nesta quarta-feira em Rio Branco e CZS; entenda

A Associação dos e das Docentes da Universidade Federal do Acre realiza a eleição da nova diretoria hoje, 15 de dezembro em Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

A comissão eleitoral é composta pelos (as) professores (as) Ana Paula Gouveia (delegada do núcleo de Cruzeiro do Sul), Edcarlos Miranda de Souza (delegado eleito pela assembleia geral), Djair Durand Ramalho Frade (delegado eleito pela diretoria) e Madge Porto Cruz (representante do Andes designado pela sua direção).

420 associados (as) estão aptos (as) a votar no dia 15. A eleição acontecerá na sede da Adufac, no campus da Ufac em Rio Branco e, em Cruzeiro do Sul, considerando que a maioria das ações de ensino, pesquisa, extensão e administrativas ocorre por meio remoto, a comissão eleitoral decidiu que o local da votação para os professores do Campus Floresta deverá ocorrer no seguinte endereço: Prédio do projeto Rondon (anexo/Ufac), na Avenida Copacabana, nº 1.880, Bairro Formoso.

A eleição começa às 8h e será encerrada às 17h, com apuração prevista para ser realizada logo após o fechamento das urnas.

Considerando o momento da pandemia, é preciso reforçar o uso de máscaras para o acesso aos locais de votação.

Apenas a chapa Resistência e Solidariedade de Classe participa do pleito.