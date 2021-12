Advogado ligado ao PT sai em defesa de Gladson e chama operação da PF de ‘espetaculosa’

O advogado Gumercindo Rodrigues, ex-assessor amigo pessoal do líder sindical Chico Mendes e ligado ao Partido dos Trabalhadores (PT), manifestou-se, na tarde desta quinta-feira (16), sobre operação da Policia Federal que atingiu executivos do Governo do Acre e empresários que prestam serviços sob contratos com o Estado. O advogado classifica como atuação espetaculosa mediante à fraude processual as ações que resultam em operações como a que ocorreu hoje.

“Preocupa-me muito o fato de os mesmos que assistiram e foram vítimas de forma direta ou indireta uma fraude processual com atuação espetaculosa da PF, inclusive no caso da condição coercitiva, só com uma deflagração de ima operação no Estado do Acre, regozijaram-se e embarcarem de pronto na condenação sem julgamento, sem direito à defesa”, criticou o advogado.

De acordo com o advogado, não é possível aceitar julgamento sem direito à defesa. “Por mais que eu não goste ou que ideologicamente pense diametralmente oposto, não posso aceitar julgamentos sem o direito a ampla defesa e sem o devido processo legal”, afirmou.

Para o advogado é necessário deixar transcorrer o inquérito, o processo e, se houver, a sentença e o seu trânsito em julgado para então registrar quem é efetivamente culpado ou inocente. “Pode ser que todos sejam culpados mas, até que isso seja decidido dm última instância, todos são inocentes”, afirmou Rodrigues.