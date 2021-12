Alan Rick e Jairo Cassiano manifestam apoio ao Governador Gladson Cameli: “Total solidariedade”

O deputado federal Alan Rick (Democratas) e o presidente do Democratas no Acre, Jairo Cassiano, emitiram notas na manhã desta quinta-feira (16), manifestando apoio e solidariedade ao governador Gladson Cameli (PP), após a deflagração da operação Ptolomeu pela Polícia Federal.

NOTA DE APOIO AO GOVERNADOR GLADSON CAMELI DO DEPUTADO FEDERAL ALAN RICK

“Quero declarar aqui o meu total apoio e solidariedade ao governador Gladson Cameli.

Nesta manhã, a Polícia Federal deflagrou a operação Ptolomeu.

Acredito na idoneidade do governador Gladson Cameli. Tenho acompanhado a lisura, transparência e seriedade com que tem administrado a coisa pública.

Como já declarado em nota oficial do governo do Estado e da pessoa do governador, Gladson incentiva essa e todas as ações de combate à corrupção, tanto que criou a Delegacia de Combate a Crimes de Corrupção.

Acompanhei de perto sua atuação nesse período de pandemia. Não descansou um minuto na busca de garantir as condições para que povo acreano tivesse o melhor atendimento e tratamento possível contra a COVID 19.

Nenhum governo está imune a investigações e acredito que o final da apuração trará ainda mais luz a conduta e lisura do governo Gladson Cameli”.

NOTA DE APOIO DO DEMOCRATAS

“O Diretório Estadual do Democratas – DEM/ACRE, através de seu presidente Jairo Cassiano e demais membros, vem a público manifestar apoio e confiança ao Governador do Estado, Gladson Cameli, em razão da operação da Polícia Federal que ocorreu na data de hoje (Operação Ptolomeu). Acreditamos na idoneidade do governador Gladson Cameli, temos acompanhado a lisura e seriedade com que tem administrado nosso Estado, inclusive neste momento de crise pandêmica que enfrentamos. O Partido Democratas preza pelo trabalho das polícias judiciárias, porém, não somos a favor de pré-julgamentos ao Governador Gladson Cameli e sua família que tanto fez em prol do nosso Estado do Acre. Por fim, o DEM sempre preza pela transparência e pelo fortalecimento da democracia, por tal motivo, estamos juntos em busca da defesa dos nossos direitos e, por isso, somos solidários”.