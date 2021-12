Alan Rick leva denúncia de moradores da RESEX Cazumbá-Iracema ao ministro do Meio Ambiente

Ainda de cadeira de rodas, após cirurgia de retirada de tumor benigno do joelho, o deputado federal Alan Rick esteve nesta quinta-feira, 16/12, com o ministro do Meio Ambiente Joaquim Leite para interceder pelos pequenos produtores rurais da Reversa Extrativista Cazumbá-Iracema. Em ofício levado pelo parlamentar, a comunidade da RESEX reclama das altas multas ambientais aplicadas pelo ICMbio – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.

“Estive na Reserva em setembro deste ano e os moradores denunciaram a situação. Um deles, seu Raimundo Nonato, relatou que foi multado pelo órgão em R$ 90 mil. Há relatos de multas de até R$ 120 mil, valores que esses moradores que vivem do pouco que produzem não conseguem pagar nem mesmo se venderem tudo que têm. Acredito que é preciso, antes de qualquer punição, conversar, orientar os moradores da RESEX e foi isso que coloquei para o ministro.” – comentou o parlamentar.

Segundo Alan Rick “o ministro se mostrou sensível e garantiu que vai dar o encaminhamento necessário para a melhor solução para o caso”.

A Reserva Extrativista do Cazumbá-Iracema é uma unidade de conservação federal com área de mais de 750 mil hectares nas cidades de Manoel Urbano e Sena Madureira.