Alan Rick segue como o preferido dos eleitores entre os nomes do grupo de Gladson Cameli para o Senado

Na pesquisa FIEAC/Perfil divulgada hoje, (13/12), o deputado federal Alan Rick (DEM/AC) aparece com 9,19%, na espontânea, e 19,6%, na estimulada. Nos dois cenários, Alan Rick é o preferido dos eleitores entre os nomes do grupo do governador Gladson Cameli, que já se colocam como pré-candidatos ao Senado em 2022.

Neste grupo, também estão Márcia Bittar (Sem Partido), Mailza Gomes (PP), Jéssica Sales (MDB) e Vanda Milani (Solidariedade). Elas aparecem da seguinte maneira em cada um dos métodos de pesquisa:

*Espontânea

Alan Rick (DEM) – 9,19%

Márcia Bittar (Sem Partido) – 6,62%

Jéssica Sales (MDB) – 6,55%

Mailza Gomes (PP) – 1,76%

Vanda Milani (SD) – 1,49%

Não responderam – 8,24%

*Estimulada

Alan Rick (DEM) – 19,6%

Jéssica Sales (MDB) – 15,2%

Márcia Bittar (Sem Partido) – 11,9%

Vanda Milani (SD) – 3,4%

Mailza Gomes (PP) – 2,6%

Sanderson Moura – 2,3%

Não responderam – 9,1%

Indecisos – 8,4%

Na pesquisa espontânea os próprios eleitores citam o nome em que pretendem votar em 2022. Já a estimulada, os nomes são apresentados para que o eleitor escolha uma das opções.



“Eu fico muito feliz com o resultado que considero um reconhecimento ao trabalho que tenho feito como deputado federal. A população quer ver seus representantes lutando para suprir suas necessidades, é assim que tem sido e é assim que vai ser todas as vezes que o eleitor depositar sua confiança em mim. Fica o meu muito obrigado ao povo acreano e meu nome segue a disposição” – finalizou Alan Rick.

A pesquisa ouviu 1.482 eleitores nos municípios de Rio Branco (58,70%), Cruzeiro do Sul (12,62%), Sena Madureira, Tarauacá, Feijó, Brasiléia, Xapuri e Epitaciolândia.