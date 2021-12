Aleac promove debate para discutir lei orçamentária de 2022: “Responsabilidade nas discussões”

A Assembleia Legislativa do Acre, por meio da Comissão de Orçamento e Finanças, realiza nesta segunda-feira (13) uma audiência pública para debater a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que estima receita e fixa as despesas do Estado para o ano de 2022.

De autoria do poder Executivo, o projeto de Lei será votado pelos deputados na próxima quinta-feira (16).

O secretário de Planejamento, Ricardo Brandão, destacou a importância do debate para os diversos segmentos, afirmou que o Estado está disponível para o debate, lembrou que o Estado tem se esforçado para manter as contas sob controle, mas pediu responsabilidade nas discussões.

“Abrimos a discussão com o orçamento equilibrado, como deve ser, muitos órgãos que viviam ‘com pires na mão’, houve investimentos para pode atender bem a população. Vamos fechar o ano com a inflação, provavelmente, na casa dos 10, 11% e isso impacta a vida de cada pai e mãe de família brasileira. A medida que ela aumenta e assola o poder de compra, cria uma falsa sensação de melhoria na arrecadação do Estado. Então, ao mesmo tempo que a gente comemora o crescimento, fazemos questão de alertar toda sociedade que temos um dever de casa muito forte a ser feito ainda nesse estado”, pontuou.