‘Alerta de fofura’: pets para adoção participam de ensaio fotográfico de Natal; veja fotos

Para celebrar o Natal e conscientizar os moradores, os animais disponíveis para adoção do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Campo Grande (MS) participaram de um ensaio fotográfico para lá de especial. Com o tema ‘Animal não é Presente, é Amor e Felicidade!’, cães e gatos foram fotografados com um figurino e decoração para conquistar qualquer um.