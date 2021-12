Aline Mineiro, após ir para debaixo do edredom com MC Gui, foi expulsa de casa por Léo Lins

Aparentemente, Aline Mineiro não tem mais um relacionamento com Léo Lins. Após a gata ir para debaixo do edredom com MC Gui, o humorista ficou revoltado. Em suma, em primeiro momento ele pediu um tempo para a morena, mas, agora, já colocou todas as coisas dela e pertences para fora.

No entanto, vale ressaltar que Léo Lins está viajando, por isso, eles não conversaram pessoalmente ainda. Mas, Aline está meio sem saber o que fazer.

“Ele só volta na segunda, então não consegui encontrar com ele ainda. Eu vou conversar com ele. Por enquanto as minhas coisas foram deixadas todas na minha casa. Nem fui na minha casa ainda e nem sei como estão as coisas lá“, disse no Instagram.