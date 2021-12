‘Alma Pantaneira’: voluntários cruzam Pantanal de ponta a ponta e levam assistência para mais de mil pessoas

Neste ano, os 30 voluntários e 6 fuzileiros navais cruzaram o Pantanal de ponta a ponta. O início da expedição foi dado no dia 18 de novembro, na parte do bioma que fica em Mato Grosso. A largada se deu em Cuiabá. Depois de 12 dias, em 29 de novembro, os voluntários chegaram em Corumbá, no Pantanal sul-mato-grossense. Assista ao vídeo acima.

O diretor do instituto, Diogo Albaneze, lembra que a última expedição contou com voluntários de várias cidades de Mato Grosso do Sul e de outros cinco estados diferentes.

“Temos voluntários que vêm de vários estados. Vieram dois caminhões de São Paulo para ajudar na logística e gente do Brasil todo para ajudar no voluntariado. O Pantanal é muito carente de atendimentos básicos, com isso damos o acesso a alguns serviços para os pantaneiros mais isolados”, detalha Albaneze.

Por toda parte do Pantanal, principalmente nas mais isoladas

Entre os objetivos da expedição, levar fraternidade para pantaneiros que vivem em regiões mais isoladas é um dos principais.

Pela quinta vez na expedição, a voluntária e cirurgiã dentista Elisclay Helian Silva, que mora em Rio Verde de Mato Grosso (MS), compartilhou um pouco da experiência que teve com o g1. Para ela, fazer com que os serviços cheguem em locais distantes e inacessíveis é dar sentindo à profissão, e “até mesmo a vida”.

“O Pantanal está tão perto e isolado do mundo, é como se fosse um outro universo, não é só distante é inacessível. No Pantanal dependendo da época do ano é só de avião. A população do Pantanal é pantaneira, eles não saem dali. O bioma é a vida deles. Isso me chamou atenção”, diz Elisclay.

Outro voluntário da expedição foi o biólogo e fotógrafo Luiz Felipe Mendes, que produziu conteúdo audiovisual para a instituição e registrou cada passo durante os mais de 1 mil km percorridos. Mendes relata que já viu inúmeros paisagens diferentes no Pantanal: o com fogo, o exuberante e, mais recente, o bioma do homem pantaneiro.

“Conheci um Pantanal em chamas, conheci um Pantanal que aquelas belezas que eu estava acostumado a retratar elas não estavam lá, estavam sendo perdidas, queimadas. Agora, 60 dias depois que estive pela última vez, tive essa outra oportunidade de ir ao Pantanal, mas para retratar o homem pantaneiro, ele incluso nessa paisagem. Quando soube, fiquei encantado, porque nesse tempo todo que estou no Pantanal o foco sempre foi a natureza, mas dessa vez o foco era o homem pantaneiro, a saúde do homem pantaneiro”, detalha o biólogo e fotógrafo.