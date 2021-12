Alvo de Boca e Corinthians, Cavani decide rumar para o Barcelona, afirma TV

Alvo de interesse de clubes como Boca Juniors e Corinthians , o atacante Cavani está a caminho do Barcelona . É o que afirmam o site da “TyC Sports”, canal argentino, e o jornalista catalão Gerard Romero. Os dois veículos afirmam que o atacante do Manchester United escolheu o clube espanhol para ser sua nova casa a partir de janeiro, quando a janela de transferências se abre novamente na Europa.

O uruguaio tem contrato com o clube inglês até junho de 2022, após renovar no fim da temporada passada. Porém, diante da perda de espaço com a chegada de Cristiano Ronaldo, ele estaria negociando para mudar de ares logo na próxima janela – algo que aumentou o interesse do Barcelona. O clube catalão vê como urgente a contratação de um homem gol diante da lesão de Braithwaite e da aposentadoria de Agüero depois de um problema no coração.

Cavani tem contrato com o Manchester United até o meio de 2022 — Foto: Getty Images

Segundo Gerard Romero, o Barcelona ofereceu um ano e meio de contrato a Cavani. Nos primeiros seis meses, ele receberia 3,5 milhões de euros de salário, além de mais 1 milhão de euros em variáveis. Na temporada 2022/23, o salário ficaria em 4 milhões de euros mais 1,5 milhões em bônus.

Depois de ser uma peça importante no elenco do United na temporada passada, participando de 39 jogos com 17 gols, Cavani acabou relegado à reserva com a chegada de Cristiano Ronaldo. Além de “tomar” a camisa 7 do uruguaio, o astro português se tornou o homem-gol do time imediatamente e pouco foi utilizado ao lado de Cavani.

Aos 34 anos, o uruguaio jogou apenas oito partidas na temporada 2021/22 até agora e marcou apenas um gol. Com isso, a imprensa inglesa começou a cogitar sua saída ainda no meio da temporada, em janeiro, e o Barcelona surgiu como uma opção justamente por seus problemas com a posição de centroavante no atual elenco.