Amazon AWS está fora do ar e derruba iFood, Disney+, LoL e outros

O Amazon Web Services (AWS) caiu mais uma vez e agora levou uma série de serviços e jogos com ele. Há relatos no Twitter de mais um apagão de servidores para Disney+, League of Legends, Valorant e até mesmo iFood, pouco tempo depois os problemas foram confirmados na página oficial. O AWS é um serviço geral de nuvem que é usado por muitas empresas que trabalham online no mundo inteiro, incluindo no Brasil.

Amazon Web Services está com problemas nesta terça (Imagem: Tony Webster/Flickr)

Em sua página de status o AWS indica que está passando por problemas na região US-EAST-1, localizada no leste dos EUA (Norte da Virgínia). Isso afeta não apenas servidores da América do Norte, mas no restante do mundo de maneira igual.

Última grande queda foi em 2020

A última grande queda registrada foi em novembro de 2020 e afetou serviços similares aos de hoje, com instabilidade ou mantendo alguns deles totalmente fora do ar. “Identificamos a causa e estamos trabalhando ativamente para recuperar tudo”, informa ainda a página de status do AWS.

O Down Detector, site que monitora a queda de vários aplicativos e jogos online, lista ainda que o problema afeta mais plataformas do que o relatado inicialmente. Amazon Prime Video, PUBG, League of Legends: Wild Rift e Canva também estão presentes. Os problemas parecem ter começado a partir do meio-dia desta terça (7).

Vários serviços afetados e listados no Down Detector (Imagem: Reprodução)

Como o problema já foi identificado, nas palavras do relatório publicado, é possível que não demore até que tudo seja normalizado, mas é bom ficar de olho na página de status para saber de problemas adicionais e ir tentando recarregar o que está fora.