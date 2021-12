Amigos revelam segredo de Marília Mendonça após um mês da sua morte

Além do sucesso com o público, a cantora sertaneja construiu um patrimônio milionário e uma mansão luxuosa em Goiânia onde vive a sua mãe, seu irmão João Gustavo e seu filho Leo, fruto do relacionamento com Murilo Huff, que acabou de completar 2 anos de idade.

Apesar de sua vida pública e milhões de fãs para quem contava suas coisas, Marília Mendonça também guardava seus segredos e agora, após sua morte precoce, os amigos começaram a contá-los aos fãs como forma de aproximar a artista dos seus admiradores.

Amigas próximas da artista, Maiara e Maraisa revelaram um segredo que pouca gente sabia da maior cantora sertaneja da atualidade. Marília Mendonça adorava cantar, mas não queria ser famosa. “Ela fazia o que gostava, adorava cantar, mas se pudesse ele só cantava, sem ser famosa”, revelaram as irmãs.

Após a morte da sertaneja, as irmãs Maiara e Maraisa assumiram 100% dos shows que estavam agendadas para a filha da dona Ruth realizar em 2022 e, de acordo com o escritório da cantora, o projeto “As Patroas” continuará a acontecer em forma de tributo à Marília Mendonça.

Marília Mendonça teve linha de maquiagens lançada

Além dos inúmeros projetos musicais que realizou em vida, Marília Mendonça também estava se preparando para tirar um grande sonho do papel: lançar sua própria marca de maquiagens. A coleção estava sendo desenhada em parceria com a Océane há mais de um ano, e finalmente chegou aos consumidores com a aprovação sua mãe, Dona Ruth.

As maquiagens assinadas pela cantora tomam forma nas páginas de e-commerce da marca um mês após o trágico acidente de avião que tirou sua vida em Minas Gerais. Assim como os demais projetos que vêm sendo divulgados com o nome da rainha da sofrência, a campanha foi autorizada pela progenitora da famosa, que detalhou sobre a empolgação da filha para contar aos fãs sobre a novidade.

“Marília estava muito empolgada com essa parceria. Desde o começo, me pedia opinião sobre quais cores escolher para os produtos que melhor representassem o estilo dela naquele momento. Ela dizia que eu iria amar a linha de maquiagem e realmente ficou linda. Nada mais justo do que fazer acontecer agora o desejo da minha filha”, explicou Dona Ruth.

Além disso, de acordo com os diretores da Océane, Marília Mendonça trabalhou assiduamente por mais de um ano em todas as etapas da linha que levaria seu nome. Uma segunda coleção, que também leva o nome da estrela, já está sendo produzida e será lançada em 2022. Ambas são edições limitadas, e não serão repostas no site da companhia quando acabarem os estoques.