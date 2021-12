Ana Maria Braga vai a batizado de neto e público fica passado com nome do herdeiro: “Nome de menina”

Além disso, na legenda ela ainda comentou: “Varuna batizado. Que dia especia”. Os fãs ficaram encantados com a cena e fizeram questão de comentar. “Quanto amor”, disse Fernanda Gentil. “Que deus abençoe grandemente esse Príncipe”, disse outro. “Parabéns!!! Que Deus o proteja sempre!”, comentou outro.

Aliás, vale lembrar que Ana Maria Braga não chegou a tempo do nascimento. Perto de dá a luz, Mariana Maffei contou a Quem que na ocasião não sabia que a mãe iria comparecer. Morando afastada, o parto já estava previsto para ser normal e acabou se concretizando.

“Estou morando no interior e minha mãe em São Paulo. Vamos avisar a ela sobre o início do trabalho de parto porque a parteira, que é a Vilma Nishi, também vem de São Paulo. Caso minha mãe consiga chegar a tempo vai ser muito lindo. Se ela estiver perto da nossa casa, no sítio dela em Bofete, que dá meia hora de onde moramos atualmente, talvez exista a possibilidade dela já estar mais perto”, disse ela na época.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Maria Braga (@anamaria16)