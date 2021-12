Ana Paula Cameli posa de biquíni nas águas do Juruá, exibe corpão e arranca elogios na web: “Deusa acreana”

Siga meu Instagram e veja tudo: @douglasricher.

A primeira dama do Acre e advogada, Ana Paula Cameli fez a temperatura subir nas redes sociais e deixou seus fãs e seguidores encantados com uma publicação compartilhada através do Instagram nesta terça-feira (28).

Ana Paula esbanjou beleza e sensualidade em clique nas águas escuras do Juruá em Cruzeiro do Sul.

A esposa de Gladson Cameli, surgiu usando um biquíni com estampas de animal print, deixando em evidência suas belas curvas corporais. A ‘advogata’ ganhou uma verdadeira chuva de elogios e curtidas com o registro.

Na legenda a primeira dama batizou o clique como ‘renovação’. Confira!

Sou filha das águas escuras do Juruá. Em tempos difíceis é aqui que encontro refúgio e descanso.

Após este banho tenho a certeza da renovação. Minha fortaleza! 🌊

#oacreexisteeélindo #acre #jurua