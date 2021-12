Analistas veem Alckmin como vice de Lula e outras 4 candidaturas consolidadas para eleições presidenciais de 2022

A cerca de dez meses das próximas eleições gerais, analistas políticos enxergam cinco potenciais candidaturas ao Palácio do Planalto já consolidadas e que dificilmente abandonarão a disputa ao longo do percurso.

É o que mostra a 31ª edição do Barômetro do Poder, iniciativa do InfoMoney que compila mensalmente as expectativas de consultorias de análise de risco político e analistas independentes sobre assuntos em destaque na política nacional.

Segundo o levantamento, todos os especialistas consultados veem o presidente Jair Bolsonaro (PL), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) como candidaturas definidas para a disputa pelo Palácio do Planalto.

Já o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e o ex-juiz federal Sérgio Moro (Podemos) são apontados como nomes que devem seguir candidatos à presidência até o final da disputa por 93% dos participantes.

O cientista político Luiz Felipe d’Ávila (Novo) aparece no meio do caminho, com 43% das indicações. Depois aparecem o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD), e os senadores Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e Simone Tebet (MDB-MS).

Hoje, Lula lidera a corrida presidencial em todos os cenários das principais pesquisas divulgadas. Bolsonaro aparece na segunda posição. Os dois concentram cerca de 2/3 do eleitorado ‒ o que reduz significativamente o espaço para outras candidaturas.

Ciro, mais à esquerda, e Moro, mais à direita, são os nomes com mais intenções de voto neste grupo no momento. Doria costuma aparecer com metade do apoio dos dois, mas não se furta de fazer movimentos assertivos para confirmar a intenção de participar da disputa.

Com Lula concentrando mais de 40% das intenções de voto, a percepção de atores políticos é que o petista está virtualmente no segundo turno, embora ainda faltem 286 dias para a disputa.