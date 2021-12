Ano Novo: Friale revela previsão do tempo para a hora da virada no Acre

O pesquisador Davi Friale avisou que a última semana de 2021 será com chuvas diárias no Acre, “mas no último dia do ano, elas quase cessarão e, na hora da virada, não deverá chover em nenhum município”, escreveu em seu site o Tempo Aqui.

“O primeiro dia do ano de 2022 também será sem chuvas, com muito sol, que marcaram o feriado do Natal”, completou.

Porém, para esta quarta-feira (29), Friale alertou para a possibilidade de chuvas intensas na maior parte do Acre, principalmente na capital Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira. “Neste dia, em Rio Branco, as chuvas deverão ocorrer a qualquer momento, desde as primeiras horas, sendo que a temperatura máxima deverá ficar abaixo de 26ºC. Nos demais dias da semana, as chuvas ocorrerão de forma passageira e pontual, porém, em alguns municípios do Acre, elas poderão ser fortes e acompanhadas de raios”, disse.