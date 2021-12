Antes de 8ª defesa no UFC, Amanda Nunes pede novas rivais: “Talvez trazer meninas de outros shows”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Amanda Nunes🦁 (@amanda_leoa)

Confira outros trechos da entrevista:

Volta ao peso-galo após dois anos

– Já estive lá várias vezes na minha carreira, meu corpo realmente já conhece o momento certo. É uma coisa até incrível, o corpo humano é excepcional. Quando começo a fazer qualquer tipo de dieta, o corpo já começa a responder bem. Até porque, não costumo comer muita coisa que não seja dentro da minha dieta. Se eu começar alguma coisa diferente, algo que vá me dar algumas calorias a mais, no outro dia já estou na academia perdendo. É mais tranquilo de lidar quando você tem um foco de treinamento correto, vai na academia direto, não deixa a peteca cair. Acho que isso tudo faz parte de o corpo estar saudável com a preparação física. Quando você entra na dieta, o exercício já estando junto, é mais fácil de perder. Quando boto a dieta mesmo legal, o meu peso sai muito rápido. Claro que para nós mulheres é um pouco mais difícil por conta do período (menstrual), programo tudo direitinho em cima disso, porque a gente ganha um pouco mais nessa época. Procuro fazer tudo certinho para chegar nesse momento e meio que dar um descanso para o corpo. Você sabe, naqueles dias a gente não quer fazer nada, a gente não quer que alguém nem fale com a gente. Têm aqueles dois, três dias ali que para ir na academia é um pouco mais difícil, mas mantenho o foco direitinho e consigo bater.

Período menstrual x treinamento

– Para a gente que tem que rolar com a pessoa, o rola do jiu-jítsu, você está em contato com outro corpo. Às vezes (digo): “Nina (Nunes, esposa), hoje não estou a fim de que ninguém nem toque em mim”. Aí a gente vai e faz outra coisa, uma corrida, um “pads”, ou qualquer outra coisa para justamente evitar esse contato. É complicado (risos). Mas meu corpo responde muito rápido a tudo, sou muito grata por isso também. E eu fico na minha suplementação também, mantenho isso direitinho, apesar de também não ser tão focada na dieta quando não tenho camp. Mas consigo manter um pouco, não como todos os dias mal, mas como o que eu gosto de vez em quando durante a semana. Mas quando o foco começa de dieta, consigo administrar direitinho.

Mudança alimentar para o peso-galo

– A minha mudança foi mais alimentar mesmo, porque sou uma pessoa movida a treino. Acordo e vou treinar, e se tiver que retornar mais tarde, retorno. Se não tiver que retornar, faço algo em casa também. Sempre estou na ativa. Por isso que digo que quando começo minha dieta é quando tudo muda, porque o exercício já está na minha alma. Botando a dieta, já foi, consigo descer rápido. Claro que boto um pouquinho mais de cardio também, à noite melhor ainda, porque você já dorme sequinha, o corpo ainda está trabalhando, ajuda o corpo a queimar um pouco mais rápido. Boto sempre um exercício à noite antes de dormir e me ajuda bem.

Nome de Julianna Peña aprovado

– Na minha divisão hoje, a Julianna era a única das top 5 que não tinha lutado ainda [na verdade, Amanda também não lutou com Irene Aldana, número 3]. Lutaria com as mesmas meninas que já lutei, Holly, Germaine, ficaria tudo a mesma coisa. Acho que a Julianna caiu no momento certo. Ela começou a falar, despertou interesse meu também, por sinal. Quando começa uma falastrona assim, eu gosto (risos). Então vamos lá! Acho que vale à pena mudar, já tinha lutado com Germaine duas vezes, com a Holly seria de novo, o povo quer ver algo diferente. E Julianna vai trazer isso, é muito agressiva, vai querer me agarrar o tempo todo, vai querer fazer aquele jogo sujo o tempo todo. Vai ser uma luta muito esperada. Julianna é um tipo de oponente que gosto muito, é uma menina que não tem muito a oferecer, mas é muito boa no que faz. Nesses momentos que consigo realmente brilhar, nos momentos que ela esquece que realmente está na luta e quer fazer só o que ela tem na mente, o que ela é boa, que é o wrestling. Esquece às vezes que tem que se preocupar com tudo, que isso é MMA. São nesses momentos que vou esperar para finalizar a luta, nocautear, ou quem sabe botar para baixo e finalizar. Vou ter espaço e momento para fazer tudo o que quiser, só preciso estar tranquila, esperar o momento certo para conectar. Estou pronta para qualquer situação na luta, são cinco rounds, tem muito pau para rolar aí, não quero que ninguém espere para o primeiro, segundo ou terceiro round, são cinco rounds. Essa luta pode ser muito boa para o público, acredito que vai ser muito movimentada. E sou uma atleta que defino em qualquer momento, então vou estar pronta para definir a qualquer momento. Mas são cinco rounds a luta.

Estilo de Julianna Peña

– A Julianna é uma oponente que já conheço desde a época do TUF, em que ela foi campeã (em 2013). É uma menina que já conheço realmente bastante o estilo, inclusive é muito amiga da Miesha e elas têm o mesmo estilo de luta, mas a Julianna até com um pouco mais de “grinding”. Mas já lutei com a Miesha e foi um estilo muito parecido. Então, a gente usou um pouquinho do camp da Miesha com um pouco mais de precisão para essa luta com a Julianna. Estou muito ansiosa, mas ao mesmo tempo com o pé no chão. Sei que todo mundo que entra ali no cage vai dar o suor mesmo para conquistar a vitória, e ela não tem nada a perder, eu sou a campeã e ela vai vir para cima mesmo para tentar pegar o cinturão. Só tenho que estar realmente muito afiada para no momento certo definir a luta.

Legado para a categoria

– Acho que (meu legado) é o foco, e o domínio também. Elas vão me ter ali como espelho por muito tempo. Acho que quando lembrarem do meu legado na divisão, realmente vão lembrar de uma Amanda que sempre teve foco e sempre inovou. Toda vez que tenho luta, que subo no cage, todo mundo fica apreensivo esperando o que vou trazer para aquela luta. Acho que as meninas têm que estar o tempo todo se reciclando como eu. Sempre estou procurando algo novo para fazer, sempre melhorando em tudo. Quando elas lembrarem de mim, desse legado, vão lembrar: “nossa, Amanda era uma atleta que toda vez que marcava luta todo mundo já ficava: nossa o que ela vai fazer? Será que vai nocautear? Será que vai finalizar?”. Esse é o legado que vou deixar, é trazer algo diferente.

Reagan lutadora?