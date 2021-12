Ao lado de Gil do Vigor, acreanos participam do Natal da Vila com Carlinhos Maia e outros famosos

Siga meu Instagram e veja tudo: @douglasricher.

Os irmãos acreanos Lucas e Marcel Blazute, finalistas do ‘The Circle Brasil’, marcaram presença em um dos eventos mais esperados do ano nas redes sociais, o Natal da Vila, promovido pelo digital influencer Carlinhos Maia.

O tradicional evento é promovido em Penedo, no interior do Alagoas, e recebe inúmeros famosos como Wesley Safadão, Gkay, Thaynara OG, Álvaro, Deolane Bezerra, Inês Brasil e Tirulipa, além dos ex-BBBs Sarah Andrade, Gil do Vigor e Gabi Martins.

A edição deste ano tem como tema Alice no País das Maravilhas, com experiências multissensoriais.

Em seus perfis no Instagram, Lucas e Marcel compartilharam vários registros do evento e mostraram os bastidores ao lado de Gil do Vigor.

Confira!