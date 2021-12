AO VIVO: Aleac promove entrega de títulos, menções honrosas e Gladson é homenageado por Nicolau

Acontece, nesta sexta-feira (17) na Assembleia Legislativa do Acre, a Sessão Solene para entrega de títulos de Cidadão Acreano e Moção de Aplauso.

Dentre os destaques da manhã, o governador Gladson Cameli (PP-AC) foi homenageado pelo presidente da Casa, Nicolau Júnior (PP-AC).

O legislativo, de acordo com Nicolau, está satisfeito com o grande percentual de propostas aprovadas pelo governador e, além disto, o valor das emendas individuais dos deputados salta para R$ 1 milhão, ante R$ 500 mil do montante atualmente praticado.

“Quero pedir uma salva de palmas ao governador e seu trabalho. Tenho certeza que isso vai mudar o mandato de cada deputado. Estamos juntos, Vossa Excelência ainda vai dar muita alegria para o povo acreano”, comemora Nicolau.

