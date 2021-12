Participante do The Voice, Gustavo Matias revela ao ContilNet que foi professor de participante acreana do The Voice Kids

Nos estúdios do ContilNet, o acreano de Cruzeiro do Sul, Gustavo Matias, abre o coração em entrevista ao vivo. Participante do The Voice Brasil, o reality musical mais assistido do país, Gustavo fala, na tarde desta segunda-feira (6), um pouco sobre a emoção de pisar no palco e a pressão de apresentar-se para as milhões de pessoas que acompanham a Rede Globo.

Ao repórter Everton Damasceno, Gustavo fala um pouco sobre sua história, a repercussão, levar o Acre para grandes espaços e mais. “Como muitas pessoas, comecei cantando na igreja. Entrei no coral, cantando aos pouquinhos. Sempre fui muito tímido. Só que tive que estudar, e acabei deixando o coral de lado. Conheci o projeto [Conservatório de Música do Juruá], entrei como corista e aí fui em segundo plano, sabe? Um ano depois, eu passei a ser professor desses alunos”, diz.

Gustavo confessa ter sido professor de Loren Medeiros, acreana que participou do The Voice Kids – versão infantil do reality. Ele fala sobre seu trabalho como ativista no Conservatório, a escolha de seu técnico dentro do reality e mais.