Após ataque de pitbull, modelo mostra resultado de cirurgia na boca

Ela gastou cerca de US$ 400 mil, equivalente a quase R$ 2,2 milhões no procedimento. Foi feita uma incisão no pescoço com uso de um nervo do braço para recriar a região — por enquanto, o processo tem sido um sucesso, e não houve rejeição do tecido. Ela ainda deve passar por mais cirurgias para refazer parte do rosto, e diz que o importante mesmo é ter paciência.

"Estou muito grata por ter saído do hospital, feliz por estar me curando, e tentando ficar animada para os próximos estágios das cirurgias. Estou apenas aceitando dia após dia", disse, em seu canal no YouTube. Brooklinn afirma fazer questão de mostrar o rosto e as lesões para que outras pessoas que passaram pelo mesmo tipo de ataque , ou têm lesões semelhantes, não se sintam sozinhas. "Se você estiver desconfortável, não precisa assistir", explica.