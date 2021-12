Após brilhar na Farofa da Gkay, queremos Viih Tube no De Férias com o Ex

Desta feita, o povo brasileiro faz um apelo à MTV: urge uma temporada do reality De Férias com o Ex que tenha a luminosa presença de Viih Tube em seu elenco. Voltamos a qualquer momento com novas informações

A controversa participação, na qual atuava inicialmente como agente duplo, depois triplo, depois quádruplo, fez com que muita gente torcesse o nariz para ela. Mas que nada: a jovem influenciadora é uma engajada defensora do entretenimento.

O fenômeno multiplataforma conhecido como Viih Tube continua em plena ascensão. Durante anos fascinou os fãs com seu conteúdo na internet, e ganhou nova relevância graças à performance genial no BBB 21.

