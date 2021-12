Após morte de adolescente, familiares protestam: ‘fui comprar um caixão para minha filha ao invés de um presente de Natal’

Familiares e amigos de uma adolescente de 17 anos fizeram um ato nesta quarta-feira (29), pedindo melhorias no atendimento de saúde em Candeias do Jamari (RO). A manifestação foi motivada pela morte de Meuki Malinoski, que procurou uma unidade de saúde da cidade três vezes seguidas com sintomas de Influenza antes de falecer na véspera de Natal, segundo a família.