Após oito dias do crime, suspeito de assassinar cabeleireira com tiro no rosto segue foragido

O homem se apresentaria na delegacia logo após ter cometido o crime, de acordo com o advogado de defesa, mas até a manhã desta segunda-feira (20), ele continuava foragido. O caso segue em investigação.

De acordo com o boletim de ocorrência, Jackeline Aparecida, foi assassinada com tiro na cabeça na madrugada do dia 12 de dezembro, em Nova Alvorada do Sul, a 120 quilômetros de Campo Grande (MS).