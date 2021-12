Após reaproximação, Caio Blat vai à formatura do filho de 18 anos

O ator Caio Blat, de 41 anos, participou da formatura de Ensino Médio do filho, Antonio Blat, de 18 anos, neste sábado (4), em Campinas (SP). O jovem é fruto do primeiro casamento com a atriz Ana Ariel. As informações são do Extra.

Caio e o filho, contudo, estiveram afastados por alguns anos após conflitos entre os pais. O ator comemorou estar presente no momento especial da vida de Antonio. “Fiquei muitos anos fora da vida dele. Depois que ele voltou para a minha vida, criamos uma relação muito especial, de amizade, de uma troca muito forte, embora a gente se veja pouco, porque ele mora em Campinas”, disse. “Antonio é o ídolo do Bento porque é gamer, conhece todos os jogos. Eles jogam juntos online”, disse o ator, se referindo ao segundo filho, do casamento com a também atriz Maria Ribeiro. Atualmente, Caio namora com a atriz Luiza Arraes. Conflitos A ex-esposa de Caio, Ana Ariel, comentou sobre as dificuldades da relação, em entrevista à Record TV, em 2016. O casamento acabou em 2004. “Ele tentou até judicialmente chegar perto de nós, ajudar financeiramente, eu nunca deixei. Eu entrei naquele lugar da mulher do orgulho ferido. Não aceito um real, não aceito te ver, não aceito que você veja o meu filho, eu entrei na mágoa, naquela coisa do primeiro amor que se quebrou”, relatou.