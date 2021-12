Após se meter em briga no show de Gustavo Lima, homem é morto com mais de 40 tiros em Manaus

Na manhã deste domingo (5), um homem foi brutalmente assassinado após o show do cantor Gustavo Lima, em Manaus.

De acordo com informações, a vítima estava no evento e teria se metido em uma confusão com alguns suspeitos não identificados.

Policiais militares da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foram acionados para atender a ocorrência e relatam não saber quantas pessoas haviam no veículo que perseguiu o homem que estava em um carro modelo EcoSport que foi tomado por bala.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), ivestiga autoria e motivação da morte.