Após troca de cabos de energia, sistema do Depasa volta a funcionar em Sena Madureira

O fornecimento de água tratada para os Bairros de Sena Madureira foi suspenso desde a tarde de ontem em decorrência de uma intervenção que precisou ser feita na bomba de captação do Depasa. Além da equipe local, foi deslocada uma equipe de Rio Branco para a tarefa.

De acordo com o irmão João Rodrigues, representante do Depasa em Sena, estão sendo trocados os cabos de energia da bomba de captação. “Trata-se de um procedimento necessário para a continuação do abastecimento. Graças a Deus, o trabalho está sendo finalizado e ainda hoje os consumidores voltarão a receber água potável”, confirmou.

João Rodrigues acrescentou que, mesmo diante de alguns problemas, todas as providências estão sendo tomadas no sentido de normalizar o fornecimento de água em Sena Madureira. “Sabemos o quanto é importante o envio de água regularmente para a nossa população. Infelizmente temos enfrentado alguns problemas, mas não temos medido esforços para resolvê-los. Agradecemos todo o apoio dado pelo Governo do Estado e também pela equipe do Depasa de Rio Branco”, enfatizou.