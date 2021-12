Aprenda como reduzir o colesterol alto com suco de berinjela

O colesterol alto apresenta muitos riscos para a saúde, principalmente no que diz respeito ao sistema circulatório, já que pode causar o acúmulo de placas de gordura nas artérias e evoluir para um infarto, AVC ou ainda causar trombose. Devido a isso, é importante estar atento a como reduzir o colesterol e fazer um acompanhamento médico frequente, bem como fazer também atividade física.

Referente a isso, no entanto, é possível encontrar alguns alimentos que ajudam a reduzir o LDL – tipo de colesterol que está associado a doenças cardiovasculares – como:

Feijão;

Leite;

Amêndoas;

Frutas (maçãs, uvas e frutas cítricas);

Trigo;

Soja;

Nozes.

A berinjela é também um grande aliado no combate ao colesterol ruim, por isso, vamos falar um pouco mais sobre os benefícios desse fruto e como fazer o suco redutor de LDL.

Benefícios da berinjela

Essa fruta foi surgiu no Brasil através de imigrantes árabes e está amplamente em diversas receitas. Pode ser servida cozida, assada e até mesmo em lasanhas substituindo a massa comum.

A berinjela é feita por 96% de água e apresenta fibras, vitaminas, minerais e antioxidantes. Portanto, além de ajudar no combate ao colesterol alto também apresenta outros benefícios ao organismo, como:

Auxilia no bom funcionamento do sistema digestório, pois é rico em fibras;

Reduz a absorção de açúcar e aumenta a insulina no sangue por ter polifenóis;

Melhora o sistema imunológico já que é fonte de vitamina C e niacina, que também contribuem para o combate de radicais livres no corpo.

Em relação a diminuição do colesterol, isso acontece justamente pela presença dos polifenóis, além de ser fonte de glicoalcalóides e saponinas que reduz o LDL no sangue.

Suco de berinjela

Ele pode ser tomado todos os dias em jejum e, em conjunto com uma boa alimentação e exercícios físicos, vai reduzir os níveis de colesterol no sangue.

Para isso você vai precisar de meia berinjela e três laranjas, basta bater tudo no liquidificador e adoçar com mel. Beba assim que preparar o suco e evite reserva-lo, pois pode ficar com um gosto azedo.