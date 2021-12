Articulação do deputado Gehlen Diniz e vereador Charmes garante mais uma viatura para o presídio de Sena Madureira

Na manhã desta Quarta-feira (1º), o vereador de Sena Madureira, Charmes Diniz, PP, conseguiu graças ao esforço em conjunto com o Deputado Gerlen Diniz junto ao Governo do Estado, mais um veículo para reforçar a frota da Polícia Penal em Sena Madureira.

Numa parceria sacramentada com o senhor Chico Tum, presidente do IDAF, foi possível concretizar essa doação, onde a chave foi entregue nas mãos do vereador e o Diretor do presídio Evaristo de Moraes, Francisco de Assis.

Na ocasião, Charmes pontuou que o Governo tem aberto as portas na medida do possível, e que muitas outras demandas estão sendo pleiteadas para ajudar ainda mais a instituição a qual faz parte.

O deputado estadual Gehlen Diniz, em sua fala, demonstrou contentamento com essa integração, e destacou que já enviou emendas especificas a UPEM como, por exemplo, uma para comprar de munições para treinamento dos Policiais Penais e que está trabalhando em outras emendas que irão frontalmente ajudar essa força de segurança tão importante ao Estado.

Todos os trâmites burocráticos estão sendo resolvidos e o veículo passará a ser oficialmente da UPEM. “Essa parceria com os parlamentares é muito importante e bem vinda já que esse veículo irá nos ajudar muito em nossas demandas”, finalizou Francisco de Assis.