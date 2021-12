Artista acreano que vive na Turquia pode ser eleito o melhor cartunista da Europa em 2021

O artista plástico acreano Dinildomar das Chagas de Moura, conhecido por Díni, de 53 anos, que vive em Istambul, na Turquia, pode vir a ser eleito, até o final deste ano, o melhor cartunista da Europa de 2021. O anúncio vai ser feito nos próximos dias, a partir de uma votação aberta pela internet, da qual participam também outros artistas de renome internacional.

O ano de 2021, mesmo com a pandemia do coronavírus, foi muito produtivo para o artista nascido em Rio Branco e que agora ganha a vida viajando ao redor do mundo, pintando quadros e outras gravuras cujo maior traço lembram as paisagens e a cultura amazônicas. Para ele, 2021 começou em março, marco deste ano, quando esteve em Lisboa, Portugal, participando de uma das maiores competições de artes no gênero, no mundo. “Eu apresentei um trabalho que tratava da Imigração Ilegal na Europa e no mundo durante a Pandemia. O detalhe é a água, nos trilhos, ruas e viadutos, tudo em forma de fita de filme antigos”, contou, com exclusividade ao ContilNet.

Após sair de Portugal, o acreano foi a Rússia, para um outra exibição na “Ecosphere”, em Moscou. “Nessa competição quem obtivesse mais likes no Instagram seria o vencedor, e graças ao Miranda (um amigo doa artista, que mora em Rio Branco) eu obtive 196 likes e alguns comentários também. Foi justamente a partir dessa repercussão nessas competições que fui indicado para concorrer ao European Awards, que trata de temas desde Meio Ambiente, a pandemia do coronavírus e a eleição presidencial dos EUA, além de imigrações e mais recentemente, sobre terrorismo e terroristas. Tudo acompanhado por prestigiados jornalistas. O cartunista vencedor terá do prestigioso do prémio ECA 2021 de 5 mil euros e dos dois segundos classificados será divulgado agora em dezembro”, informou Dinildomar.

Num dos trabalhos mais prestigiados na Europa, o quadro mostra um policial beijando a barriga de uma gestante negra, logo atrás uma chinesa e um indígena contemplando tudo. “Bem ao contrario do outro guarda da vida real que matou um negro pressionando o joelho na nuca do pobre homem”, disse Dinildomar, ao se referir ao episódio em que um homem negro, George Floyd, de 40 anos, morreu asfixiado enquanto o policial que o rendeu manteve-se ajoelhado sobre seu pescoço, após violenta ação policial em Minnesota, nos Estados Unidos.

O artista lembra também que algumas de suas peças, quando expostas no Acre, não foram compreendidas totalmente nem mesmo por consagrados artistas locais. “Quando eu pintei a terra com a lingua de fora, eu estava fazendo uma exposição na Expoacre, a ultima que aconteceu ate a Covid-19 paralisar tudo, e os outros artistas que estavam expondo junto comigo, riam e achavam engraçado o desenho. O Ulisses Sanshes disse que não fazia sentido aquela pintura, e o Gerson me comentou sorrindo que eu estava viajando muito”, disse o artista, rindo.

No entanto, o quadro, depois de finalizado e apresentado no “Ecosphere”, em Moscou, e também em Sicaco, na Coréia, recebeu um prêmio temático e o reconhecimento de outros artistas.

Ao falar de seu trabalho, o artista diz que a pintura, conforme conservada e encontrada no interior de muitas cavernas antigas, foi a primeira forma de comunicação visual e simbólica humana. “Meu trabalho, primeiramente, expressa os festejos típicos na Ásia como tentei mostrar através dos balões chineses que são uma tradição milenar e por ser o ano do touro no calendário chinês, este também está foi representado. Ao mesmo tempo ilustrei o desenvolvimento da humanidade, a lida com as dificuldades desde a descoberta da roda até os dias atuais com os cientistas e as vacinas no combate ao corona vírus”, conta.

O artista fechou o ano participando da XXII Bienal Internacional de Humorismo Gráfico Cubana, em Havana, e também ganhando uma medalha de prata na China e agora se prepara para a eleição através do voto na internet que pode elegê-lo o melhor artista na Europa, em 2021.

Veja obras do artista: