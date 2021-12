“As pesquisas que temos feito mostram outra realidade”, diz Petecão em entrevista ao ContilNet

Em entrevista concedida ao ContilNet nesta terça-feira (28), o senador Sérgio Petecão comentou o resultado da última pesquisa divulgada pela XP Consult, em parceria com o jornal A Gazeta, sobre as intenções de voto para o governo em 2022, em que o político aparece na 4ª colocação, com 11%.

O primeiro lugar é ocupado pelo atual governador Gladson Cameli (Progressistas), com 34%. Em seguida, aparece o ex-senador Jorge Viana, com 23%, à frente da deputada federal Mara Rocha, com 13%.

“Nós também temos feito pesquisa, mas os números que aparecem são outros. A realidade que observamos e vivenciamos nas ruas também é outra, mas eu respeito qualquer pesquisa que surja, só que é estranho que nomes tão fortes como o meu e o da Jéssica [Sales] apareçam lá em baixo”, comentou o político.

“Sigo confiante e consciente de que a vontade do povo irá prevalecer e mostrará quem está à frente. Isso não muda em nada a nossa estratégia e tudo o que construímos até aqui”, continuou.

De acordo com os dados, a pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 23 deste mês, com 580 moradores das dez regionais administrativas da Capital acreana. As entrevistas foram coletadas presencialmente, em 14 pontos de fluxo. A margem de erro é de 4% e nível de confiança de 95%.

O senador participou nesta terça-feira da cerimônia de comemoração dos 139 anos da cidade de Rio Branco, acompanhando do prefeito Tião Bocalom e de outras autoridades do Estado.