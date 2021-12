Associação Comercial de Cruzeiro do Sul diz que abono vai aquecer construção Civil

A Associação Comercial de Cruzeiro do Sul diz que o pagamento do abono dos trabalhadores da Educação vai esquecer o comércio neste final de ano, principalmente nos setores da construção Civil e de eletrodomésticos. Muita gente vai limpar o nome e quitar contas antigas, espera o presidente da instituição, Luís Cunha.

“Com certeza é um dinheiro bem vindo que será sentido em todos os ramos. As pessoas vão fazer reformas, comprar eletrodomésticos e eletrônicos e pagar contas. O comércio agradece”, destaca

Cunha ressalta que a Black Friday no final de novembro e o pagamento da última parcela do 13° já deram bons resultados, mas o pagamento de mais de R$ 10 mil para o pessoal da Educação, fará toda a diferença.

“O comércio de Cruzeiro do Sul se preparou para as vendas. Investiu em estoque e as lojas estão bonitas. A iluminação de Natal está bonita e as famílias estão nas Praças e consumindo “, conclui Luís.

R$ 160 milhões em abono serão injetados na economia do Estado com o pagamento dos professores e demais servidores da Educação até o final do ano.