Astro de filmes pornôs, de 51 anos, é encontrado morto em casa

O ator norte-americano Joey Ray, astro da indústria pornô, morreu aos 51 anos após se ferir com uma arma de fogo em Miami, Estados Unidos. De acordo com o tabloide The Sun, ele foi encontrado morto em sua casa no último sábado (18/12). O colega de elenco Seth Gamble lamentou a tragédia. “Foi uma das pessoas mais engraçadas que já conheci. Ele era um cara criativo, amava o trabalho e tinha um coração de ouro”, disse.

Outro colega de Joey, o diretor pornô Dale DaBone declarou estar em choque com a notícia. “Eu nem sei o que pensar. Sempre protegemos um ao outro. É só nisso que consigo pensar agora”. Joey Ray estrelou mais de 700 filmes pornôs. Ele nasceu em Massachusetts, nos Estados Unidos.