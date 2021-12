Atleta acreano compete em Grand Prix de Atletismo e ganha quatro medalhas em Porto Alegre

Com duas medalhas de ouro nas provas 4x100m rasos e 4x400m rasos e duas medalhas de prata nas provas de 100m rasos e 200m rasos, o acreano David Moura participou do XVI Grand Prix Mercosul de Atletismo Master, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A competição é organizada pela Associação Brasileira de Atletismo Master (ABRAM), com atletas acima dos 30 anos.

O evento, que aconteceu entre sexta-feira, 10, e domingo, 12, contou com a participação de atletas de outros países da América do Sul como Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil, em que David foi representante.

“Eu competi na categoria 30+, pois tenho 33 anos, mas existe a categoria até 65+, que é a máxima. Corri nas provas de 100m rasos, 200m rasos, 400m rasos, 4x100m rasos e 4x400m rasos. O atletismo sempre fez parte da minha vida, já rodei muito o Brasil competindo e sou muito grato”, conta.

Com participações em competições desde os 14 anos, o acreano foi medalhista de ouro em muitos estados como Amazonas, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Rondônia e Santa Catarina. No Acre, competições de atletismo não costumam ser realizadas.