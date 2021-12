Atlético-MG bate novamente o Athletico e é campeão da Copa do Brasil

O Atlético-MG é campeão da Copa do Brasil. O time mineiro fechou a brilhante temporada com o terceiro título em 2021 após uma nova vitória sobre o Athletico-PR por 2 x 1 em plena Arena da Baixada.

Gols anulados e Galo avassalador

O jogo começou com o Athletico-PR disposto a diminuir a vantagem de 4 x 0 do Atlético no agregado. Com menos de 10 minutos de jogo, o time paranaense assustou a meta defendida por Everson. E marcou, aos 20 minutos, mas a arbitragem viu mão de Pedro Rocha.

Sem nada a ver com isso, o Galo ficou ainda mais na boa. Keno marcou mais uma vez na temporada, aos 25 minutos. Apoiado por sua torcida, o clube do Paraná ainda tentou marcar no primeiro tempo, mas não teve sucesso.

O Furacão chegou ao gol após o intervalo, mas teve mais um gol anulado, com impedimento de Mingotti. Perto do final da partida, Hulk coroou o título da Copa do Brasil com mais um golaço, saindo na cara de Santos e dando um belo toque por cobertura.

Ainda deu tempo do Athletico-PR diminuir com Jaderson, mas com o placar de 5 x 1 no agregado o Atlético-MG é o grande campeão da Copa do Brasil de 2021. O terceiro título do time mineiro, que conquistou o Campeonato Mineiro e o Campeonato Brasileiro.