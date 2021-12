Atlético-MG pode ser campeão brasileiro hoje após 50 anos

O Bahia chega para o jogo em um momento delicado na tabela. Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, a equipe está na zona de rebaixamento e precisa vencer para se manter vivo na luta pela permanência na Série A. O Esquadrão aparece na 17ª posição, com 40 pontos, dois a menos que o Athletico-PR, primeira equipe fora do Z-4.

O Atlético-MG tem a primeira chance de ser campeão dependendo apenas de si. Na terça, poderia ter erguido a taça “do sofá”, mas o Flamengo não tropeçou contra o Ceará. Nesta quinta, o Galo precisa de uma vitória para confirmar a conquista do bicampeonato. O time comandado por Cuca tem 78 pontos, oito a mais que o rival carioca. Só no returno foram 36 pontos ganhos, igualando 2020, quando o Alvinegro teve sua melhor campanha na segunda metade do torneio com 20 equipes.