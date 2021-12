Atlético-MG sonda condições e prepara terreno para investida por Jorge Jesus; Odair Hellmann é opção

A primeira ligação de Belo Horizonte para Lisboa já aconteceu. O Atlético-MG, que tem Jorge Jesus como favorito para substituir Cuca, já fez os primeiros contatos a fim de entender as condições para uma eventual contratação do português de 67 anos. Ainda não há negociação direta em curso, mas a tendência é que ela não demore para ser aberta.

Em 2019, quando o Galo chegou a tentar Jorge Jesus, o principal entrave foi financeiro. Os valores pretendidos por JJ estavam fora da realidade alvinegra, e o elenco era muito mais modesto. Para brigar por títulos, como o português gostaria, o investimento em reforços teria de ser gigantesco – algo fora da realidade naquele momento.

Agora, porém, a realidade é outra – quase oposta. O Galo tem um elenco pronto para brigar por (mais) títulos e tem o colegiado de empresários (o chamado grupo dos 4 R’s) disposto a investir por Jorge Jesus. Dinheiro, portanto, não é mais o maior dos problemas. Mas outro entrave pode aparecer. E diz respeito à metodologia.

O Atlético está muito satisfeito com o trabalho da atual comissão técnica fixa. Nomes como o de Rogério Maia (preparador de goleiros) e Cristiano Nunes (preparador físico) são bem avaliados, e o clube quer que esses profissionais tenham continuidade.

Caso Jorge Jesus faça a exigência de voltar para o Brasil com uma comissão técnica extensa, que não daria espaço para o atual grupo de trabalho do Galo, as conversas podem parar por aí.

Em 2019, por exemplo, no Flamengo, JJ montou uma comissão com sete auxiliares (seis deles portugueses). É um número considerado muito alto na Cidade do Galo.

Os diálogos nos próximos dias vão definir se essa questão será um entrave ou um mero detalhe a ser resolvido com uma boa conversa e um vinho português, já que a cúpula atleticana não vai medir esforços para ir a Portugal e negociar “olho no olho” em caso de um primeiro aceno positivo do outro lado da linha interurbana.

Odair na lista de alternativas

O foco atleticano é Jorge Jesus. A cúpula alvinegra sabe que é o nome de preferência da torcida. Mas o Galo, desde o início, não quer ficar refém de um único nome. Por isso, estuda alternativas. Na manhã de terça-feira, o ge noticiou que o Atlético teria uma lista de aproximadamente cinco opções, sendo duas delas, no mínimo, brasileiras. Um deles é Odair Hellmann.

O treinador catarinense, de 44 anos, está no Al-Wasl, dos Emirados Árabes. No Brasil, treinou Inter e Fluminense – dois trabalhos bem avaliados pela cúpula do Atlético. É um nome no radar, mas, neste momento, apenas isso. Odair pode ganhar força em caso de insucesso da tentativa atleticana por Jesus.