Atlético-MG vence o Bragantino e levanta a taça de campeão do Brasileiro

Foi com emoção até mesmo no jogo da festa! Com o título garantido desde quinta, após a vitória de virada por 3 a 2 sobre o Bahia, o Galo fez o jogo da festa diante do Bragantino, no Mineirão. Uma partida de sete gols, cheia de reviravoltas, mas que, no fim, novamente o novo campeão brasileiro foi melhor. Triunfo por 4 a 3. E muita, muita emoção no Mineirão com a taça do Brasileiro levantada, após 50 anos de espera.

Taça levantada