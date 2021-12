Atriz Lucélia Santos estreia espetáculo teatral sobre Chico Mendes, em Xapuri

Após uma típica chuva de inverno amazônico, as cadeiras postas em frente ao Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras (STR) de Xapuri foram preenchidas por quem foi prestigiar a peça teatral “Vozes da Floresta”, interpretada pela atriz, ativista ambiental e amiga de Chico Mendes, Lucélia Santos.

Vozes da Floresta conta a história de Chico Mendes pelos olhos de três mulheres fortes: Valdiza Alencar, Cecília Mendes e Lucélia Santos.

Valdiza, seringueira falante, conduz o relato desde o início das derrubadas das florestas no Acre, nos anos 1970, por forasteiros chegados do Sul do país, os chamados “paulistas”, até o assassinato do seringueiro Wilson Pinheiro em 1980.

Dona Cecília Mendes, tia de Chico, também seringueira, fez parte da reorganização sindical no Vale do Acre, pós-morte de Wilson Pinheiro, com a transferência da luta política para Xapuri faz um relato emocionante, mostrando um Chico Mendes humano, lutador, consciente da luta e de sua condição de “cabra marcado para morrer.”

Lucélia Santos, por sua vez, entra na história em 1988, ano do assassinato do Chico Mendes. Lucélia não somente conta a última parte da trama, como também interpreta as outras duas personagens femininas.

O roteiro da peça é de autoria da jornalista Zezé Weiss, que mescla as falas de Valdiza, Cecília e Lucélia com áudios de Chico Mendes, gravados por Lucélia Santos, em sua primeira viagem ao Acre, em maio de 1988.

A peça organiza fatos relevantes da biografia do Chico Mendes, das conquistas do movimento dos seringueiros, como as Reservas Extrativistas, aos momentos trágicos do último ano da vida de Chico Mendes.

Nesse momento crítico que o Brasil enfrenta um governo genocida, que insiste em varrer a Amazônia do mapa do planeta, “Vozes da Floresta” faz um chamado à reflexão sobre importância do martelar do grito verde de Chico Mendes nos embates do tempo presente, para que haja uma floresta amazônica para o bem do mundo e das gerações futuras.

Veja as fotos do espetáculo: